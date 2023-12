In april 2021 bleef een vriendin van de man tweemaal overnachten in zijn woning, samen met haar 9-jarig dochtertje. De beklaagde zou het kind toen meermaals hebben betast. Het meisje vertelde haar oudere zus over de aanrakingen, waarna die hun moeder inlichtte. De vrouw stapte naar de politie, maar confronteerde ook de Gooikenaar met de verklaringen van haar jongste dochter.

"In sms-berichten met de moeder schreef de beklaagde dat het hem vreselijk speet, dat hij niet wist wat hem bezield had, dat hij zich als een beest had gedragen en dat het nooit meer zou gebeuren", klonk het vrijdag bij de openbaar aanklager. "Dat is een duidelijke bekentenis. Een deskundige heeft het videoverhoor van het meisje ook geanalyseerd en komt tot de conclusie dat haar verhaal geloofwaardig is.”

Het parket eist 4 jaar cel met probatie-uitstel tegen de man, die de tenlasteleggingen ontkende. “Ik heb haar geholpen in bad te gaan en zich af te drogen, maar meer niet", verdedigde hij zich. “Misschien heb ik haar per ongeluk aangeraakt maar ik heb zeker geen enkele seksuele handeling gesteld.” Het vonnis valt op 12 januari.