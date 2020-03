Man uit Gooik test positief op corona en is in afzondering geplaatst

Van de 59 nieuwe mensen die besmet zijn met het coronavirus komt minstens één iemand uit onze regio. De burgemeester van Gooik, Michel Doomst, laat weten dat het virus is ontdekt bij een inwoner die eerder met vakantie was in het buitenland. De betrokkene vertoont matige verschijnselen en is in afzondering geplaatst. Zijn familie testte niet positief op het virus.