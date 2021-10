Man verdrinkt in vijver

"Twee broers van 6 en 11 jaar uit Tubize kwamen vanmiddag in de vijver aan het OCMW langs de August Demaeghtlaan in Halle terecht", vertelt Carolle Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. "Vermoedelijk is de jongste er eerst in gesprongen, en is zijn broer hem achterna gesprongen. Een 44-jarige man uit Halle die voorbijliep, is na hulpgeroep van andere kinderen ook in de vijver gesprongen om hen te proberen redden. Nog een andere man heeft zowel die man als de jongen van 11 uit het water kunnen halen. De jongen is onderkoeld maar nog in leven, de man is helaas overleden. De jongen van 6 kon daarna ook uit het water gehaald worden, en wordt momenteel nog gereanimeerd." Het parket zal een wetsdokter en het labo ter plaatse sturen.