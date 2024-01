Mandaat korpschef verlengd: “Nieuwe medewerkers aantrekken én houden blijft een uitdaging”

“We zijn blij dat we het mandaat kunnen verlengen," steekt Laeremans van wal. Hoofdcommissaris Braeckmans heeft telkens blijk gegeven van professionaliteit, integriteit en betrokkenheid bij de gemeenschap, alsook bij zijn eigen werknemers. We hebben stabiel en effectief leiderschap binnen onze politiezone nodig. De korpschef levert hier goed werk.”

Uitdaging

Korpschef Jurgen Braeckmans is tevreden met de verlenging van zijn mandaat, maar ziet het ook als een uitdaging. “Ik zal mij tijdens mijn nieuw mandaat inzetten voor nieuwe uitdagingen”, zegt Braeckmans. “De dienstverlening naar de burgers toe staat daarbij centraal.” Maar daarvoor heb je mensen nodig. "Het aantrekken én houden van medewerkers is cruciaal. Daarom zetten we hard in op een goeie werksfeer en goede werkomstandigheden om de openstaande vacatures in te vullen en om de mensen hier te houden.”

Vijf extra medewerkers

Het vinden van voldoende politiemensen is al jaren een probleem in de Vlaamse Rand, ook in de politiezone Grimbergen. “Maar daar wordt aan gewerkt”, gaat de korpschef verder. “De politiezone Grimbergen heeft een kader van een 80-tal politiemensen, los van het burgerpersoneel. Van die 80 zijn er 20 jobs niet ingevuld. Momenteel volgen wel vijf mensen een opleiding om in de zone Grimbergen aan de slag te kunnen gaan.” Vier van hen gaan dit jaar aan de slag in de zone, een vijfde volgt na de opleiding in maart.

Jurgen Braeckmans legde op 2 september 2013 de eed af als korpschef van de lokale politie Grimbergen. Hij is afkomstig uit Halle en heeft als ervaren officier een jarenlange succesvolle loopbaan bij de vroegere rijkswacht en de lokale politie.