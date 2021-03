Manege vindt weesveulen voor rouwende pony

Goed nieuws voor de Merchtemse Manege Steenberg. Het heeft een weesveulen gevonden voor hun merrie Patatje. Die verloor haar eigen veulentje en was sindsdien in rouw. Daarop lanceerde de manège een oproep via Facebook voor een weesveulen. Met succes, want intussen staat veulen Daisy bij Patatje in de stal.

Vorige week verloor de 13-jarige Shetlandermerrie Patatje haar veulen bij de geboorte. “Op een bepaald moment merkten we dat er iets mis was”, vertelt manegehouder Eric Crekillie. “Patatje legde zich neer en het veulen kwam levenloos ter wereld. We hebben het veulentje nog een paar dagen in haar stal gelegd met stro. Zo kon onze merrie afscheid nemen. Als het rouwproces voltrokken is, legt ze zelf stro over het veulentje.”

Ondertussen ging de manege via sociale media een zoektocht gestart naar een weesveulen. “Voor het welzijn van Patatje zochten we een veulen waarvan de merrie is overleden, zodat zij er kan voor zorgen”, aldus de manegehouder. Dat is dus Daisy geworden. Het weesveulen moet het verdriet van Patatje verzachten. Meer vanavond in ons nieuws.