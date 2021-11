Manuel Bulens: “Patattencross zal altijd een speciale veldrit blijven voor mij”

Manuel Bulens uit Nossegem wil volgende week pieken op het provinciaal kampioenschap in Boortmeerbeek. “Tijdens de Patattencross in mijn eigen gemeente had ik voor het eerst een goed gevoel”, aldus de 15-jarige veldrijder.

Op de Patattencross in Nossegem reed Manuel Bulens voor eigen volk naar een dertiende plaats bij de tweedejaarsnieuwelingen. “Het is nog maar mijn derde wedstrijd van het seizoen. Ik ben mijn vorm aan het opbouwen naar het provinciaal kampioenschap”, zegt Manuel na afloop van de wedstrijd. “Het parcours is uniek, maar dat is niet het enige wat deze wedstrijd speciaal maakt voor mij. Ik won hier mijn allereerste cyclocross ooit en kreeg zo de passie voor het veldrijden te pakken.”