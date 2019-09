Marcel en Louisa vieren 70ste huwelijksjubileum

In woonzorgcentrum Parkhof in Machelen vierden ze gisteren groot feest. Marcel Libbrecht en Louisa Muyldermans vierden er hun platina bruiloft. Een koppel dat 70 jaar getrouwd is, is niet alledaags en dus mochten alle bewoners en personeel mee aanschuiven aan de feesttafel.