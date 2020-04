Margot Cloet na eerste testresultaten uit woonzorgcentra: “Heel divers beeld”

De resultaten van de eerste coronatests in woonzorgcentra raken stilaan bekend. Volgens de Grimbergse Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van de vzw Zorgnet-Icuro, krijgen we een erg divers beeld: “Het is moeilijk om algemene conclusies te trekken uit de eerste resultaten”.

De Vlaamse overheid verdeelde vorige week meer dan 11.000 testkits over 85 rusthuizen, waaronder zes in onze regio. Ondertussen raken de eerste resultaten van de coronatests in de woonzorgcentra bekend. “Ongeveer 16 procent van de getestte personen is besmet, maar het beeld is heel divers”, analyseert Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van de vzw Zorgnet-Icuro, de eerste cijfers. “In sommige woonzorgcentra zijn er geen besmettingen, terwijl we in andere centra een zeer hoge besmettingsgraad zien tot meer dan 80 procent.”

Toch wil Cloet niet oordelen over de aanpak van de coronacrisis in de rusthuizen op basis van de resultaten. “Ook in woonzorgcentra waar men zich met man en macht wapent tegen het virus, verspreidt COVID-19 zich razendsnel”, aldus Cloet.

Resultaten uit onze regio

De resultaten van enkele woonzorgcentra in onze regio zijn ondertussen bekend. In woonzorgcentrum Atrium in Kraainem testte meer dan de helft positief. 20 bewoners en 13 personeelsleden zijn besmet met het coronavirus. In totaal werden er 62 personen getest. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er al 13 bewoners overleden in het Kraainems rusthuis. Vier overledenen testten positief op COVID-19, de negen anderen werden niet getest. In Vilvoorde zijn 75 van de 304 getestte personen in woonzorgcentrum Filfurdo besmet met het coronavirus. Het gaat om 46 bewoners en 29 personeelsleden.

Beter nieuws is er voor rusthuis Strijland in Gooik. Daar testte iedereen negatief. Ook in Moutershof in Meise werden geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Eerder werd één besmette bewoner bij zijn terugkeer uit het ziekenhuis in quarantaine geplaatst. Van woonzorgcentra Akapella in Kapelle-op-den-Bos en Breugheldal in Dilbeek zijn nog geen resultaten bekend.