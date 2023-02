Marie-Thérèse is 90 en fan van de sportschool

Ook vandaag heeft Marie-Thérèse Van Nieuwenborgh uit Affligem gesport in de gym van sporthal Bellekouter. Marie-Thérèse werd twee weken geleden 90 jaar. Dat houdt haar niet tegen om fit te blijven en te sporten. Meer nog: door haar leeftijd is ze een inspiratiebron voor de andere sporters in de gymzaal.