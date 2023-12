Mark De Maeyer is 37 jaar centrumverantwoordelijke van gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek. Volgende maand wordt hij 65 en dus gaat hij met pensioen. Mark laat met spijt in het hart, maar niet zonder trots, een bloeiend gemeenschapscentrum na. De Moeilie vervult een verbindende rol tussen de verschillende gemeenschappen in faciliteitengemeente Linkebeek. De Maeyer wordt opgevolgd door Roel Leemans die tot voor kort directeur was van Muntpunt in Brussel.

Op 6 februari 1986 start de loopbaan van Mark De Mayer als centrumverantwoordelijke van De Moelie, het Gemeenschapscentrum van vzw De Rand in Linkebeek. Later komt daar ook Gemeenschapscentrum De Muze in Drogenbos bij. Al die jaren doet Mark zijn job met plezier, zelfs op moeilijke momenten, want een gemeenschapscentrum runnen in een faciliteitengemeente is niet altijd vanzelfsprekend.

“De gemeenschappen groeien naar mekaar toe met respect natuurlijk voor het Nederlands als verbindende taal. Ik vind het wel fijn dat situatie van tien jaar geleden met die communautaire spanningen totaal voorbij is”, zegt Mark. Hij vertrekt alvast met het gevoel dat hij het verschil kon maken. “En dat hangt van een aantal mensen af: het gemeentebestuur, voorzitters van de cultuurraad, van mensen uit de andere cultuurhuizen van Linkebeek die allemaal goesting hadden om samen te werken en samen een verhaal te schrijven. Het was boeiend om dat te zien groeien.”

De Maeyer wordt opgevolgd door de 53-jarige Roel Leemans die de voorbije negen jaar directeur was van Muntpunt in Brussel. Roel is geboren en getogen in Linkebeek en kent het lokale verenigingsleven door en door. Hij is ook voorzitter van de Linkebeekse gemeenteraad. Met De Moelie zal hij de ingeslagen weg van Mark De Mayer blijven volgen.



Volgende vrijdag is het Mark zijn laatste werkdag. Maar vanavond is er in De Moelie al een afscheidsfeestje.



Een verslag in ons nieuws.