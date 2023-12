In Halle trekt N-VA met Mark Demesmaeker als kopman naar de gemeenteraadsverkiezingen. Eva Demesmaeker krijgt de tweede plaats op de lijst. “Voor alle duidelijkheid, hij is niet mijn vader. Maar politiek gezien zijn we wel uit hetzelfde nest gesprongen”, grapt Eva.

Mark Demesmaeker zit al 24 jaar in de Halse gemeenteraad en heeft ruim 20 jaar ervaring in diverse parlementen. Eva is geboren en getogen in Halle en was de voorbije jaren gemeenteraadslid in Halle. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was N-VA de grootste partij in de Zennestad. Het duo Demesmaeker wordt dan ook gezien als de grote uitdager van burgemeester Marc Snoeck en zijn coalitie tussen Vooruit, Groen en cd&v.

Zowel Mark als Eva komen op bij de federale en regionale verkiezingen. Mark duwt de Vlaamse lijst in Vlaams-Brabant, Eva staat op de zevende plaats op de Kamerlijst. “Juni en oktober zullen hetzelfde ritme volgen: Halle vooropstellen en onze stad met vastberadenheid vertegenwoordigen. De combinatie van diepgewortelde ervaring en toekomstgerichte energie vormt de kern van onze aanpak. Precies wat Halle nu nodig heeft,” zeggen Eva en Mark.