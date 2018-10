Mark Vanhomwegen: snelste brandweerman van Europa op een mountainbike

De snelste brandweerman op een mountainbike van Europa komt uit Schepdaal, bij Dilbeek. Mark Vanhomwegen is 48 en won begin deze maand het EK voor brandweermannen in Spanje. “Ik ben enorm trots op wat ik gedaan heb.”

In het dagelijkse leven werkt Mark als brandweerman in de hoofdkazerne van Brussel. Maar buiten zijn werkuren zien heel wat Schepdaalnaren hun dorpsgenoot wel vaker op zijn mountainbike voorbijrijden. Begin deze maand werd hij in het zuiden van Spanje Europees kampioen bij de brandweermannen in de leeftijdscategorie van 45 tot 49 jaar.

“De wedstrijd werd gereden bij een temperatuur van 32 graden, was 80 km lang en bestond één grote ronde waarbij 2800 hoogtemeters moesten overwonnen worden. Het was een zware opgave, ook op het vlak van drinken en eten,” zegt Mark.

Maar Mark maakte indruk. Hij eindigde met twee minuten voorsprong op zijn naaste achtervolger. “Ik ben enorm trots. Ik doe al een kleine tien jaar mee aan de kampioenschappen voor brandweermannen. Vaak liep het mis door materiaalpech of ziekte, deze keer zat alles mee,” aldus Mark.

Het volgende doel van de brandweerman zijn de wereldspelen van volgend jaar in China. De volgende maanden zal hij hard moeten trainen, want de concurrentie wordt groot. “Ik ga voor een podium, maar durf stil te dromen van winst. Dat ik dan de snelste brandweerman op een mountainbike ben? Dat zou de prestatie van mijn carrière zijn,” besluit Mark.