Exact twintig jaar geleden zag RSCA Futsal het levenslicht in vierde provinciale, toen nog onder de naam Gooik-Neigem. Al van bij het begin nam Martin Baert de rol van voorzitter op zich. Daar is hij gisterenavond voor gehuldigd.

Onder het voorzitterschap van Baert geraakte de club in tien jaar tijd tot in de eerste nationale, als Futsal Halle-Gooik. Vorig jaar schopte de club, intussen als RSCA Futsal, het voor het eerst tot de Final Four van de Uefa Futsal Champions League.

Ook kreeg de club, onder het initiatief van Martin Baert, een eigen thuisbasis in Roosdaal met de Alfasun Indoor Arena en het belevingscenter Belleheide.

Baert werd in de bloemetjes gezet op een wine en dine-event in Belleheide in Roosdaal. Beelden in ons nieuws.