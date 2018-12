Max Colombie wordt kasteelheer

Max Colombie uit Dilbeek, beter bekend als Oscar and the Wolf, wordt kasteelheer. Colombie betaalt 1,6 miljoen euro voor Villa La Chênaie in Kortenberg, net buiten onze regio.

Villa La Chênaie – ook wel bekend als het Eikelenhof – werd gebouwd in de 19de eeuw en staat op een landgoed van meer dan 16 hectare. Het beschermde gebouw telt vier verdiepingen en heeft onder meer een monumentale marmeren inkomhal en verwarmd buitenzwembad. Naast de villa staan op het domein nog twee andere gebouwen: de paardenstallen en het koetshuis, die werden verbouwd tot afzonderlijke woningen.

Colombie legt 1,6 miljoen euro op tafel voor het kasteel. Toeval of niet, het domein is gelegen aan de Colombastraat. De Dilbekenaar zal wel niet meteen zijn intrek kunnen nemen in zijn nieuwe optrekje, want er zijn nog heel wat renovatiewerken nodig. Sinds de dood van de vorige eigenares in 2014 staat het pand namelijk leeg.

Foto: Onroerend Erfgoed