Medewerkers AZ Jan Portaels fietsen de files voorbij

Het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde trapt vandaag een nieuwe Fietstest-campagne af. Met de hulp van de provincie Vlaams-Brabant laten een veertigtal werknemers drie weken lang hun auto aan de kant staan. In ruil krijgen ze een elektrische fiets, bakfiets of speedpedelec ter beschikking. “We merken dat onze patiënten en medewerkers door het drukke verkeer almaar langer onderweg zijn van en naar het ziekenhuis. Bovendien willen we ons profileren als duurzame werkgever,” klinkt het.

Over een paar jaar verhuist het AZ Jan Portaels naar gloednieuwe gebouwen op de CAT-site, aan de achterkant van het Vilvoordse stationsgebouw. Die nieuwe infrastructuur moet onder andere de bereikbaarheid van het ziekenhuis ten goede komen. Die bereikbaarheid speelt het ziekenhuis dat zich nu in het centrum van de stad bevindt nogal eens parten. “We merken dat onze patiënten en medewerkers onder andere door de vele werkzaamheden langer onderweg zijn. Twintig procent van onze medewerkers woont aan de andere kant van het Kanaal en rijdt de stad dus via de Europabrug, het Heldenplein en de Lange Molenstraat binnen.”

Het ziekenhuis begint daarom vandaag met een nieuwe Fietstest-campagne. Dat gebeurt in samenwerking met de provincie. “We willen werknemers overtuigen om hun wagen thuis te laten en met de fiets te gaan werken,” legt gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene (cd&v) uit. “De speed pedelec zat bij een eerdere campagne nog niet in het aanbod en is een echte game-changer in het woon-werkverkeer. Een afstand van 15 kilometer kan er makkelijk mee overbrugd worden.” De provincie werkt ook samen met partners aan een betere bereikbaarheid met de fiets. Tegen eind juni wordt een ontbrekend stuk fietssnelweg over de vroegere site van Forges de Clabecq afgewerkt en dan kan je via de F1 tot op 100 meter van de ingang van het ziekenhuis fietsen.