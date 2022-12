Meer dan 200 panelen informeren over het leven en werk van boeren

Aan het Hof te Berchemveld in Sint-Pieters-Leeuw is vanochtend het eerste van in totaal 229 panelen geplaatst. De panelen komen langs tal van boerderijen in onze regio en vertellen de voorbijganger meer over het leven en werk in de landbouwsector.