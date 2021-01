Meer dan 3.000 rusthuisbewoners worden deze week gevaccineerd

Deze week zullen 35 woonzorgcentra in Halle-Vilvoorde vaccins krijgen. Het zijn het UZ Leuven en het UZ Brussel die de woonzorgcentra bevoorraden. Op de lijst staat onder meer Den Bogaet in Grimbergen, dat in de eerste golf zwaar getroffen werd. Verder op de lijst onder meer ook Floordam in Steenokkerzeel en Sint-Antonius in Zaventem. Ook in die woonzorgcentra vielen de voorbije maanden slachtoffers door het coronavirus. "In totaal worden in Vlaanderen in 448 woonzorgcentra meer dan 47.000 vaccindosissen geleverd", zegt Agentschap Zorg en Gezondheid. "Bij dat aantal houden we nog geen rekening met een zesde dosis die uit de flacons gehaald kan worden."