Meer dan 50.000 bezoekers voor Stephex Masters

Meer dan 50.000 mensen zijn de voorbije week naar de Stephex Masters afgezakt. De paardenjumping werd voor de vijfde keer georganiseerd in het piepkleine Meuzegem, een gehucht van Meise. Winnaar van de vijfsterren-grand prix is de Duitser Markus Ehning.

In 2013 belandt de jumpingwedstrijd eerder toevallig in Meuzegem na het verdwijnen van de Grote Prijs van Aalst. Vijf jaar later is de Stephex Masters één van de best georganiseerde wedstrijden ter wereld. Gesteund door het mooie weer lokte de absolute wereldtop in paardenjumping de voorbije dagen een massa naar het domein van Stephex Stables.

"Er waren enorm veel bezoekers. Ik denk dat we zeker 10.000 bezoekers meer hebben dan vorig jaar. Het was hier vijf dagen afgeladen vol, de mensen waren echt onder de indruk. Ze leefden mee met de sport, iedereen kon ervan genieten. De mensen van Vlaanderen, van België en al die topsporters. Hun tevreden gezichten motiveren mij alleen maar om nog beter te doen, nog sterker te worden," zegt organisator Stephan Conter.

De overwinning in de CSI5* GP met een prijzengeld van 300.000 euro ging naar de Duitser Markus Ehning. In een masterclass sprong hij met Comme Il Faut bijna 4 seconden dan de tweede, de Zweed Lindelöw.

"Niemand was vandaag beter dan mij. Ik heb een schitterend paard. Hij zit echt in bloedvorm de voorbije weken. Hier heb ik ook twee keer gewonnen, dat is echt mooi. – Waar heb je het verschil gemaakt? – Tussen de eerste en de laatste hindernis," besluit Ehning.

