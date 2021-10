Meisjes ontdekken straatvoetbal in Vilvoorde

Op de Grote Markt in Vilvoorde werd zondag een voorronde van de Soccer Sisters Cup georganiseerd. Dat is het allereerste straatvoetbaltoernooi voor meisjes in Vlaanderen. Zowel de stad als de organisatie willen tonen dat de sport niet uitsluitend voor jongens is.

De formule van Soccer Sisters Cup is gebaseerd op de fictiereeks Panna. Vier jonge meisjes willen zich bewijzen in het straatvoetbalmilieu. Wereldkampioen straatvoetbal en Vilvoordenaar Mehdi Amri gaf samen met olympisch atlete en stadsambassadeur Noor Vidts de aftrap van de Vilvoordse voorronde. “Het is leuk dat dit initiatief op meisjes gericht is. Pannavoetbal is voor mij redelijk onbekend en best moeilijk”, lacht Vidts.

Ook in Antwerpen, Genk en Ronse werden voorrondes van de Soccer Sisters Cup gespeeld. De winnaars nemen het op 6 november tegen elkaar op in Antwerpen tijdens de nationale finale. Bij de U15 zullen Maissa Moussa en Andrea Petrescu de Vilvoordse eer verdedigen. Bij de U19 vertegenwoordigen Nette Peeters en Mila Luyten de Zennestad.