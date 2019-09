Melsbroekenaren scharen zich achter frituur die deuren moet sluiten

Remco Evenepoel is klaar voor zijn eerste wereldkampioenschap bij de profs. Morgen rijdt hij in het Engelse Yorkshire de tijdrit, zondag in de wegrit. “Mij zenuwachtig krijgen is moeilijk. Ik denk dat de gezonde stress pas de dag voor de wedstrijd gaat komen. Ik mik op een plaats in de top-5”,...