Bpost wil op het grondgebied van Merchtem vier rode brievenbussen weghalen, zoals het overal in Vlaanderen geleidelijk het netwerk aanpast van de brievenbussen, die steeds minder gebruikt worden. Toch is het Merchtems gemeentebestuur verbolgen en overweegt het bpost aan de deur te zetten.

Merchtem in de clinch met Bpost over afbouw postbussen

In een gesprek met HLN geeft burgemeester Eddie De Block aan dat het gemeentebestuur al langer ontevreden is over bpost en dat het overweegt over te stappen naar PostNL. Door de maatregel zou in Merchtem één brievenbus op vier verdwijnen, waaronder die in de Dendermondestraat. De Block wil dat elke brievenbus behouden blijft en de dienstverlening om deze dagelijks te lichten.

Bpost verdedigt zijn beslissing. “Sinds 2004 is het aantal brieven in de rode brievenbussen met 60% gedaald”, zegt Barbara Van Speybroeck van bpost. “Bijna een kwart van die bussen ontvangt minder dan 6 brieven per dag. Daarom gaan we dat netwerk geleidelijk aanpassen, maar met behoud van de huidige bereikbaarheid en dienstverlening voor de klanten. Het net van postkantoren en postpunten blijft onveranderd en klanten met beperkte mobiliteit kunnen ook hun brief meegeven aan de postbode.”

Beide partijen lichten hun visie toe in ons nieuws vanavond.