Merchtem geeft aanzet tot zwerfkattenbeleid

De voorbije maanden konden gemeentearbeiders zo’n twintig zwerfkatten vangen, nadat inwoners signaleerden dat de dieren overlast veroorzaken. De gemeentearbeiders plaatsen daarvoor sinds kort vallen.

“Daarna wordt de kat gesteriliseerd of gecastreerd en vervolgens weer op straat gezet,” zegt Maarten Mast, schepen van Sociale Zaken en Welzijn. Dat is doelbewust, want een kat verdedigt zijn territorium en verjaagt indringers, zeg maar niet-gecastreerde zwerfkatten. De katten die weer worden vrijgelaten, zijn gechipt. Op die manier weten ze bij de gemeente welke kat al gecastreerd of gesteriliseerd is.

De gemeente wil haar inwoners ook sensibiliseren om zwerfkatten niet te voederen.