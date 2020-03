Merchtem past voor uniforme GFT-zak van Intradura

Intradura, de intercommunale die het afval ophaalt in 19 gemeenten in onze regio, wil tegen 2021 overal dezelfde afvalzakken invoeren aan hetzelfde tarief. De uniforme zakken moeten sluikstorten en afvaltoerisme ontmoedigen. Merchtem voert de ‘Unizak’ vanaf volgend jaar in voor restafval, maar wil geen uniforme zak voor GFT.

“Het invoeren van een verhoogde prijs voor een uniforme restafvalzak kan door het gemeentebestuur nog worden ondersteund”, zegt schepen van Afvalbeleid David De Valck (Open VLD). “Maar het verhogen van de prijs van de GFT-zak niet. In onze gemeente zou een prijsaanpassing van die zak ongeveer een verdriedubbeling betekenen, waardoor het gebruik van de GFT-zak niet wordt gestimuleerd.”

De restafvalzakken worden voor de Merchtemnaren vanaf 2021 een pak duurder. Die zullen voor alle gemeenten die aangesloten zijn bij Intradura 2 euro per zak van 60 liter, 1 euro per zak van 30 liter of 0,25 euro per zak van 15 liter kosten. Om het gebruik van de GFT-zak te stimuleren, wordt die vanaf 1 januari 2021 gratis aangeboden in Merchtem.

“De zakken zullen aangeboden worden in de gekende verkooppunten en zullen het logo van de gemeente dragen. Enkel Merchtemse burgers zullen deze zakken kunnen gebruiken en buiten zetten tijdens de wekelijkse ophalingen”, besluit De Valck.