Merchtem vangt 123 zwerfkatten, te weinig volgens de burgemeester

Merchtem heeft vorig jaar 123 zwerfkatten gevangen. Dat is nog niet voldoende volgens burgemeester Maarten Mast. “Er zijn nog steeds te veel zwerfkattenkolonies. Dat probleem willen we aanpakken.”

Sinds 2019 heeft de gemeente Merchtem een zwerfkattenbeleid. “Vorig jaar konden we via vangkooien 123 zwerfkatten vangen”, laat burgemeester Maarten Mast weten. “70 volwassen wilde katten werden gesteriliseerd of gecastreerd en opnieuw vrijgelaten. 53 kittens vonden via vzw Poezenbos uit Buggenhout een nieuw baasje of wachten nog op een nieuwe thuis.”

“Het is belangrijk dat Merchtemnaren ons verwittigen als er een zwerfkattenprobleem is in hun wijk”, benadrukt de burgemeester. “We zoeken een diervriendelijke oplossing. Terwijl vroeger de dieren in het asiel belandden en vaak geëuthanaseerd werden, lieten we in 2019 slechts twee katten inslapen omdat ze te ziek waren.” Merchtem beschikt ondertussen ook over zes schuilhokken voor zwerfkatten.