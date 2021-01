Merchtem verbiedt twee weken alle buitenschoolse activiteiten voor -12-jarigen

Alle kinderen van de lagere school De Plataan en de leerkrachten worden vandaag getest. “Op donderdag 21 januari testte een leerkracht, die in verschillende klassen komt, positief op het coronavirus”, legt burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785) uit. “Hierdoor werden een 40-tal kinderen in quarantaine geplaatst. Ondertussen ontvangen we de eerste resultaten. Daar zijn enkele positieve gevallen bij. Er werd daarom beslist om de leerlingen uit de leerjaren 1A, 1B en 5A in quarantaine te plaatsen tot en met dinsdag 2 februari."

De kinderen met een negatieve test mogen op woensdag 3 februari opnieuw naar school. “Als bijkomende maatregel worden op het hele grondgebied van Merchtem tot en met 7 februari de buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar pgeschort. Het gaat zowel om sport-, jeugd- als andere verenigingen”, besluit de burgemeester.