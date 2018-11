Merchtemse frietkenner schrijft eerste boek

Frietexpert Eddy Cooremans uit Merchtem (70) schreef samen met André Delcart zijn eerste frietboek: 'Van Aardappel tot Friet'. Het werd een collectorsitem met uniek beeldmateriaal over de Belgische aardappel- en frietcultuur.

Van 1978 tot 2002 baatte Eddy zijn gekende frituur uit in Humbeek (Grimbergen), daarna maakte hij van de promotie van onze nationale trots zijn levensdoel. Zo schonk hij zijn hele collectie oude frietketels, pancartes en collectiestukken van frituren aan het frietmuseum in Brugge en hielp hij bij de opstart van de eerste echte Belgische frituur in New York. Drie jaar geleden trok hij met Bernard Lefèvre van het Nationaal Verbond van Frituristen zelfs naar de Wereldtentoonstelling in Milaan om in het Belgisch Paviljoen 'topfrieten' te bakken.

"Sindsdien zijn we onze frieten overal in de wereld gaan promoten en ik ben heel blij dat al die inspanningen geleid hebben tot de erkenning van onze friet in 2017 als immaterieel erfgoed", zegt Eddy. "Mijn leven is één grote passie voor de frietcultuur. We moeten dit koesteren en promoten. Ik ben nu al op veel plaatsen onze typische frieten gaan promoten, maar een boek was nog nooit gelukt. Dat was hoog tijd.”

Het boek telt 304 bladzijden en 120 fraaie illustraties uit Eddy’s persoonlijke collectie. "Er zijn unieke foto's en etsen bij, onder andere van de eerste frituren op kermissen in 1880. Maar ook de frietcultuur komt aan bod, de reclame voor frieten en de bereidingswijze.M et de 'bintjes'-aardappel als basis, goed frietvet, juist gesneden en twee keer gebakken. Ik leg in het boek uit hoe je de perfecte frieten bakt."