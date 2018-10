Merchtemse koeien hebben geen last van winteruur

Vannacht schakelen we over op de wintertijd. Niet alleen voor mensen maar ook voor dieren heeft die overgang vaak gevolgen. Melkkoeien bijvoorbeeld worden op vaste tijdstippen gevoederd of gemolken. In het Koeweidehof in Merchtem hebben ze er wat op gevonden.

Bart Vanderstraeten (37) en Marijke d'Hertefelt (30) hebben een gemengd landbouwbedrijf met zo'n 350 melkkoeien. Wannner 3 uur vannacht 2 uur wordt, moeten Bart en Marijke rekening houden met de biologische klok van de dieren.

"Voor de verlichting schakelen wij voor de koeien in 5 dagen over van zomer- naar wintertijd. De dieren willen een aantal uren in de stallen in het licht doorbrengen en een aantal uren in het donker staan, volgens hun biologisch ritme. Daarom gaat er in 2 dagen voor de wintertijd zelf en 2 dagen erna telkens een kwartier af van de klok die het lichtschema regelt."

Ook voor het voederen is de biologische klok belangrijk. "Dat voederen nam toch al snel 2,5 uur in beslag. De dieren hebben hun gewoontes, dus moet je zelf klaar zijn om te voederen en draai je gewoon met hun klok mee, zonder rekening te houden met de zomer- of de wintertijd."

Vorig jaar schaften Bart en Marijke een hypermoderne elektrische voederrrobot aan en sindsdien hebben ze geen last meer van de tijdsveranderingen. Van de robot rijden er in België maar 4 rond. De robot wordt rechtstreeks, via een rail, naar de stallen geleid. Daar scant de robot welke dieren nieuw voeder nodig hebben. De robot weet ook welk dier welke samenstelling nodig heeft en scant ook hoeveel voeder er voor de dieren nog in de stallen ligt!

De wintertijd heeft evenmin impact op het melken, dankzij de robot. "Wij moeten niet vroeger of later opstaan, de koeien worden automatisch gemolken. We proberen de koeien zoveel mogelijk te volgen in hun natuurlijk gedrag en ritme. Een koe zonder stress levert betere melk en heeft een hogere levensverwachting."