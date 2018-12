Merchtemse Wereldwinkel moet sluiten

"Het is met spijt in het hart dat we deze beslissing moeten nemen, maar we kunnen het financieel niet langer aan", zegt voorzitter Jan Vanderstraeten van de Oxfam Wereldwinkel Merchtem. "We zijn begonnen in 1974 aan de Langensteenweg met vrijwilligers van de KSA. Daarna verhuisden we naar de Reedijk, de Kattestraat en sinds 1996 huren we het winkeltje hier op de hoek aan de kerk in Merchtem-centrum."

Hoewel de Oxfam Wereldwinkel draait op de inzet van vrijwilligers die de winkel woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag met een beurtrol openhouden, is het kostenplaatje te hoog geworden. Bestuurslid Hugo Verwimp van de Wereldwinkel: "Vroeger kregen we van de gemeente nog een subsidie van 1.000 euro per jaar. Dat werd later gehalveerd naar 500 euro per jaar en die subsidie is 5 jaar geleden afgeschaft. Onze huur bedraagt 516 euro per maand, plus gas- elektriciteits- en andere kosten. Dan kunnen we niet langer trekken. Bovendien daalt de omzet van de Wereldwinkels globaal in Vlaanderen. Er zijn uitzonderingen, maar de meeste Wereldwinkels zien hun omzet met zo'n 5 procent per jaar dalen. Dat heeft onder andere te maken met de afnemende interesse in de Derde Wereld. Ook het feit dat Oxfam zelf inzet op verkoop van eerlijke producten via de warenhuizen, doet de omzet in de eigen winkels dalen."

De Wereldwinkel in Merchtem sluit eind januari 2019. Tegelijk verliezen ook de aangesloten leden van de Merchtemse Noord-Zuid-raad hun vergaderlokaal. Jan Vanderstraeten: "In die Noord-Zuid-raad zetelen 12 leden van verenigingen als 11.11.11, maar ook de Wereldwinkel, Vredeseilanden, Wereldsolidariteit, enzomeer. Zij vergaderden hier in het zaaltje in de winkel. Maar nu zullen we dus bij de leden zelf thuis moeten vergaderen."

Wat gaat er met de stock gebeuren? Vanderstraeten: "Er zijn nog enkele honderden flessen wijn van liefst 22 verschillende soorten. Daarnaast hebben we nog koffie, en ook artisanale producten. We gaan nu contact opnemen met andere Wereldwinkels en kijken of we via hen de voorraad kunnen verdelen." Toch zal de Wereldwinkel in Merchtem niet helemaal van de kaart verdwijnen, want de vereniging blijft wel bestaan. Hugo Verwimp: "We blijven onze jaarlijkse Oxfam Geschenkenbeurs en ons Fair Trade Ontbijt ten voordele van 11.11.11. organiseren. Dat zullen we doen in samenwerking met Wereldwinkels uit de regio. Oxfam Wereldwinkel is een beweging die het Zuiden dichterbij wil brengen en de vele boeren, vrouwen en ambachtslui een eerlijke prijs willen geven voor hun producten. We dragen naast solidariteit ook ecologie en duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat zal altijd blijven bestaan en daar blijven we voor gaan. Ook als de winkel dicht is."