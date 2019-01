Met de hoogtewerker op zoek naar de beste plaats voor een boomkruinpad

Vandaag is in het Zoniënwoud in Groenendaal bij Hoeilaart een enorme spinhoogtewerker geplaatst om na te gaan wat de beste plek is om een ‘boomkruinpad’ aan te leggen. Toerisme Vlaanderen reikt daarvoor bijna 3 miljoen euro aan subsidies uit aan het Agentschap Natuur en Bos. De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck lanceerde vandaag een open oproep naar internationale architectenteam die het boomkruinpad willen ontwerpen.