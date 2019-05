“Dat de anti-politiek zo zou zegevieren, dat had ik niet zien aankomen”, aldus Michel Doomst van CD&V. “Ik denk dat er een duidelijk signaal is gegeven waar we met z’n allen vanaf morgen mee aan de slag moeten.” Doomst, die op de vierde plaats stond op de lijst voor het Vlaams parlement voor CD&V, haalt geen zetel. “Dat is niet alleen voor mij een jammerlijke zaak, maar ook zonde voor het Pajottenland.”