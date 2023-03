Middelbare school KOBOS lost lerarentekort creatief op: "Ook zonder pedagogisch diploma welkom"

Heel wat scholen kampen nog altijd met een groot tekort aan leerkrachten. Een zeer vervelend probleem maar de middelbare school KOBOS in Kapelle-op-den-Bos heeft er sinds kort een creatieve oplossing voor gevonden. Daar worden namelijk mensen ingeschakeld op basis van het enthousiasme en beroepservaring in plaats van ervaring in het onderwijs en pedagogisch diploma.

Ondanks een recordaantal leerlingen en meer klassen dan ooit, kan de KOBOS-scholengroep rekenen op een volledig ingevuld leerkrachtenkorps. Een kwestie van out of the box denken, zegt de school zelf. Zo geeft Emmanuel Simons vier uur per week chemie, telkens op woensdagvoormiddag. “Ik ben eigenlijk kinesitherapeut van opleiding en heb een praktijk als osteopaat in Meise”, zegt Emmanuel. “Ik spring bij in de school nu een leerkracht afwezig is. Door het grote lerarentekort vinden ze op de arbeidsmarkt amper nog leerkrachten, dus kwamen ze bij mij terecht.”

De scholengroep houdt dus minder keuze met opleiding, pedagogische vaardigheden en ervaring van de leerkrachten in het onderwijs. "We zijn gestart met 200 leerkrachten, maar doorheen het schooljaar moet je altijd wel mensen vervangen", zegt personeelsdirecteur Ann Daelemans. "We geven nog altijd de voorkeur aan mensen die geschoold zijn om les te geven, maar het lerarentekort is zo nijpend dat je moet kiezen: ofwel geen leerkracht en dus geen les, ofwel iemand die enthousiast is en les wil geven, ook al heeft die een ander diploma."

Tijdens de opendeurdag dit weekend zet de school samen met de VDAB een standje op waar mensen hun gegevens kunnen achterlaten. "Het gaat niet alleen om mensen die het wel zien zitten om voor de klas te staan in noodsituaties, maar ook potentiële stagiairs of zij-instromers aan te trekken. Op die manier wil de school stap voor stap een netwerk uitbouwen zodat ze op elk moment tijdens het schooljaar kunnen anticiperen en mogelijke uitval van leerkrachten opvangen', zegt Daelemans.