Milan Corryn trekt naar AS Trencin

De 19-jarige Corryn maakte de voorbije jaren indruk in de jeugd van Anderlecht, maar krijgt verrassend genoeg geen kans in de hoofdmacht. Hij maakt definitief de overstap naar AS Trencin. Dat is verrassend, want eind vorig jaar verlengde Anderlecht het contract van Corryn nog tot 2020.

De Slowaakse club heeft een uitstekende reputatie van het opleiden van jonge spelers. Onder meer Wesley (Club Brugge) en ex-KAA Gent-spelers Samuel Kalu en Moses Simon werden er gevormd.

Hoeveel Trencin betaalt voor Corryn, is niet bekend.