Het Provinciedomein Huizingen trok het voorbije jaar 353.946 geregistreerde bezoekers. Dat zijn er 42.195 (ongeveer 10%) minder dan in 2022. Dat heeft wellicht te maken met het slechte weer tijdens de zomervakantie.

Minder bezoekers in '23 voor Provinciedomein Huizingen

De populairste attracties zijn het treintje (22.186 tickets), de minicars (20.836 tickets), de minigolf (7.938 bezoekers) en de boten op de roeivijver (7.172 tickets).

De toeristentrein deed het, met 22.186 bezoekers, het afgelopen seizoen uitzonderlijk goed. Er waren 6.000 bezoekers meer dan in seizoen 2022. Het is voor jonge gezinnen, met kinderen die nog niet erg ver kunnen stappen, en oudere bezoekers, die de hoogtemeters in Huizingen nog moeilijk kunnen overbruggen, dé manier om het hele domein te ontdekken en ook ons bosgebied te doorkruisen.

In 2023 kenden de evenementen en activiteiten ook veel succes. Putteke Winter was een erg succesvolle editie, de Paaseierenraap trok ook opnieuw erg veel kinderen, de trekpaardenactiviteiten trokken nieuwsgierige bezoekers, net zoals de ‘Film in het Bos’, Grootouder-kleinkinddag, fakkeltocht en het eindeseizoensfeest.

​Het domein organiseerde opnieuw, na enkele jaren afwezigheid, ‘Springplezier’ en maakte daar twee dagen van met kinderanimatie en springkastelen. Dat trok erg aan. ​En de geboorte van Remi, het jongste lid van onze trekpaardenfamilie, in juni lokte ook veel bezoekers.

De natuuractiviteiten trokken 8.002 bezoekers aan.

Nog tot 1 april is de toegang tot het provinciedomein gratis.

