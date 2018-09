Minder dan 1 op de 3 lijsttrekkers Halle-Vilvoorde is een vrouw

Bij de gemeenteverkiezingen wordt iets minder dan 1 op de 3 de lijsten in Halle-Vilvoorde getrokken door een vrouw. Onze regio zit daarmee iets boven het Vlaamse gemiddelde. In twee gemeenten zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke lijsttrekkers: Zaventem en Londerzeel. Daartegenover is er in 11 gemeenten geen enkele vrouw lijsttrekker.

Met 41 zijn ze, de vrouwelijke lijsttrekkers bij de komende gemeenteverkiezingen. Daartegenover staan 143 mannelijke lijsttrekkers. Goed voor een percentage van 28,7%. Dat is iets minder in vergelijking met 2012. Toen telde onze regio 42 vrouwelijke lijsttrekkers tegenover 136 mannelijke, wat een percentage van 30,9% oplevert. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 24%

Opvallend is Londerzeel. Daar nemen vier vrouwen het op tegen één man op 14 oktober. Ook in Zaventem zijn de vrouwelijke lijsttrekkers in de meerderheid, vier tegenover twee mannen. In 11 gemeenten staat geen enkele vrouw op nummer één: Bever, Galmaarden Grimbergen, Herne, Hoeilaart, Linkebeek, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem en Wemmel.

Als we kijken naar het totaal aantal lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen, zijn we een lichte stijging. Het totaal aantal lijsten is gestegen van 178 naar 184 lijsten. Het verschil met 2012 is in geen enkele gemeente spectaculair: hoogstens twee lijsten meer of minder tegenover zes jaar geleden.