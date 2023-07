Minder pijn en angst bij kinderen dankzij Qwiek.up in Halse Sint-Mariaziekenhuis

Op de afdeling Pediatrie in het Sint-Mariaziekenhuis in Halle krijgen kinderen en personeel sinds kort het gezelschap van Qwiek.up. Qwiek.up is een toestel dat rustgevende beelden en muziek uitzendt.

Dankzij de Qwiek.up ervaren kinderen op de afdeling minder pijn, stress of angst tijdens een medische ingreep of een onderzoek. “Als je het toestel aanzet in onze verzorgingskamer, geeft het een enorme rust. En dat straal je uit naar de kinderen. De audiovisuele beleving heeft ook een positief effect op de ouders en de zorgverleners”, vertelt verpleegkundige Marleen Vanmeulder die actief is op de dienst Onderzoeken Pediatrie. “Weet je dat wij door de Qwiek.up ook rustiger gaan praten. We verleggen dus de focus van de pijnlijke procedures naar een droomwereld die geprojecteerd wordt op het plafond en de muren”. De Qwiek.Up werd gefinancierd door Rotary Club Pepingen en de Rotary Charity Foundation in samenwerking met Rotary Herne-Markvallei.