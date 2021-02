Minder verkeersdoden op Vlaams-Brabantse wegen

Het aantal verkeersdoden in Vlaams-Brabant is vorig jaar gedaald. In 2020 vielen er 30 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. In 2019 waren dat er nog 48. Ook het aantal ongevallen waarbij iemand gewond raakt is gedaald.

Op de Belgische wegen lieten vorig jaar 484 personen het leven. Dat is een daling van 22 procent in vergelijking met 2019. “Toch is de nationale doelstelling om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren niet bereikt” licht Stef Willems, woordvoerder van Vias Institute de cijfers uit de verkeersveiligheidsbarometer toe. In 2019 waren er in Vlaams-Brabant nog 48 verkeersdoden te betreuren. Vorig jaar daalde dat cijfer tot 30.

Ook het aantal ongevallen met gewonden neemt in onze provincie af van 3039 in 2019 tot 2456 in 2020. In heel België gebeurde er vorig jaar bijna 30.000 letselongevallen. Dat is 20 procent minder dan het jaar voordien. Ook het aantal gewonden daalde met 23 procent.

“We zien duidelijk een invloed van de coronamaatregelen, zoals de lockdown, de avondklok en verplicht telewerken, op deze cijfers”, verklaart Willems. “Toch moeten we ook vaststellen dat de ernst van de ongevallen op autosnelwegen nog nooit zo hoog was in de laatste tien jaar. Er vielen meer doden per 1.000 letselongevallen in vergelijking met andere jaren. Omdat er minder verkeer was, reden sommige bestuurders sneller.” Ook het aantal fietsdoden is in Vlaanderen licht gestegen. Vooral bij fietsers ouder dan 70 jaar die met een elektrische fiets op pad zijn, merkt het verkeersinstituut een stijging op.​