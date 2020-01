Minikever teistert naaldbomen in Plantentuin Meise

Plantentuin Meise moet in totaal meer dan 80 bomen neerhalen. “Bijna alle fijnsparren zijn geïnfecteerd door de letterzetter”, verduidelijkt Koen Es van Plantentuin Meise. “Ook een aantal andere sparren en dennen worden ondertussen aangetast door de insecten. We proberen het probleem te monitoren, maar eens de boom zwaar geïnfecteerd is, heeft die geen overlevingskans.” Door de naaldbomen om te hakken, wil de plantentuin voorkomen dat de letterzetter nog meer bomen aantast.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.