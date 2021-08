Minister Crevits wil personeelstekort horeca terugdringen met extra opleidingsplaatsen

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits wil het komende halfjaar 1.085 horecamedewerkers opleiden. Dat zijn er 440 meer dan de voorbije jaren. Door extra opleidingstrajecten te voorzien, wil de minister een antwoord bieden op het personeelstekort in de sector. De bijkomende opleidingsplaatsen is één van de punten van het actieplan dat de minister vandaag voorstelde in Dilbeek.

Het personeelstekort speelt de horeca al langer parten, maar is door de twee lockdowns nog toegenomen. Momenteel staan er 3.500 vacatures open in de sector. “Maar liefst drie kwart van onze leden zijn momenteel op zoek naar extra medewerkers”, verduidelijkt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. “Veel medewerkers keren niet meer terug naar de sector. Meer dan de helft van onze ondernemers overweegt een extra sluitingsdag om het tekort op te vangen.”

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits bracht met verschillende partners uit de sector de situatie in kaart. Vandaag stelde de minister een actieplan voor in Dilbeek. “We hebben de voorbije periode nog maar eens mogen ervaren hoeveel beweging cafés, restaurants en hotels in onze gemeenten en steden brengen. Vanaf 1 september zullen we het aantal opleidingen stevig uitbreiden”, licht Crevits één van de acties toe. “Het is de bedoeling om bijna 450 trajecten extra te creëren. “We willen benadrukken dat de horecasector een heel gevarieerde sector is, met veel jobmogelijkheden, zowel qua inhoud, uurschema en werkomgeving”, prijst Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB het opleidingsaanbod aan.​

Meer hierover vanavond in ons nieuws.