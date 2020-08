Minister Dalle bezoekt educatief speelbos in Affligem

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle heeft het Bellenbos in de Affligemse deelgemeente Hekelgem bezocht. Dat is het eerste educatieve ‘nestelbos’ in Vlaanderen. Kleuters, kinderen en jongeren kunnen er spelen en zich zintuiglijk en motorisch ontwikkelen. “We willen kinderen opnieuw in de natuur zien spelen”, klinkt het bij de twee kleuterjuffen die het speelbos bedachten.

Bij kleuterleidsters Caroline Bosteels en Eefje Vermassen ontstond in juni 2018 het idee om een educatief bos te ontwikkelen op een terrein van 60 are aan de Bellestraat in Hekelgem.”We willen een plaats speciaal voor kinderen creëren om hen terug in contact te brengen met de natuur, waar ze een rustplek vinden én waar ze ten volle kunnen experimenteren, exploreren en spelend leren”, vertellen de twee kleuterjuffen over het Bellenbos. “In het bos zijn verschillende nesten, zoals het creanest, het ploeternest, het geluksnest, het droomnest en het denknest, waar kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken.”

Vanaf september zijn klassen uit het kleuter- en lager onderwijs welkom in het Bellenbos. Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, mocht vandaag voor één keer nog eens het kind in zich helemaal loslaten.