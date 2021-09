Minister Gilkinet plant overleg met burgemeesters over vliegroutes

Voor het eerst sinds lang neemt de federale regering initiatief in het dossier over de vliegroutes boven Brussels Airport. Begin september kregen tientallen burgemeesters van Brusselse, Vlaams-Brabantse en Waals-Brabantse gemeenten een uitnodiging van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet om deel te nemen aan een overleg. Daar zal ook Brussels Airport, het Brussels Gewest en een bemiddelaar mee rond de tafel zitten.

Het is federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet die de gemeenten in de buurt van de luchthaven van Zaventem rond de tafel wil brengen. De minister wil via het overleg een open discussie rond de vliegroutes en het gebruik van de landingsbanen op gang brengen. Het is ook een antwoord op het vonnis van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Die oordeelde dat Brussels Airport de vliegroutes moest herinrichten en daarover met de deelstaten moest overleggen in een Staten-Generaal van de luchthaven. Een eerste vergadering staat eind deze maand op de agenda.

De burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon zal alvast deelnemen aan het overleg, maar verwacht geen grote resultaten. “Het is belangrijk om de belangen van de Vlaamse Rand te verdedigen, maar waarschijnlijk wordt het overleg de zoveelste praatbarak over de geluidshinder”, reageert Ryon. “De minister kent het dossier naar mijn mening onvoldoende. In de brief aan onze gemeente wordt de hinder voor Steenokkerzeel zwaar onderschat.”