MissieMinder leert leerlingen bewuster omgaan met wegwerpplastic

Leerlingen uit de eerste graad van de Sint-Martinusscholen in Asse hielden vandaag een middagpauze zonder wegwerpplastic. Dat doen ze voor #MissieMinder, een actiedag voor scholen over bewust verbruiken.

De tweede editie van #MissieMinder staat in het teken van wegwerpplastic. Wereldwijd steeg de plasticproductie in 2016 tot meer dan 335 miljoen ton. De helft van het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik en belandt bovendien vaak in de natuur. MOS Vlaanderen wil dat leerlingen en leerkrachten daar bewust van maken en organiseert opnieuw een actiedag voor scholen.

De eerste graad van het secundair onderwijs van de Sint-Martinusscholen in Asse hield daarom een wegwerpplasticvrije middagpauze. Leerlingen mochten hun lunch enkel meenemen in herbruikbare materialen zoals brooddozen en drinkflessen. De leerlingen konden ook een origineel kunstwerk maken van afgedankt plastic. “De creatieve leerlingen worden beloond met een traktatie van het Kwitkot van OVAM, een frietkot zonder wegwerpmateriaal”, vertelt Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Vlaams Departement Omgeving.

Ook in andere scholen, zoals de kleuterschool GO! Horizon uit Ternat, werden allerlei activiteiten georganiseerd voor #MissieMinder.