Mobiele camera’s betrappen 73 sluikstorters op snelwegparking

De politie heeft in twee maanden tijd 73 processen-verbaal en GAS-boetes opgesteld voor sluikstorten op de snelwegparking aan de E19 in Peutie (Vilvoorde). Het zijn de eerste resultaten van een proefproject met verplaatsbare camera’s van Mooimakers.

De snelwegparking aan de E19 in Peutie in de richting van Antwerpen is al jarenlang een hotspot bij sluikstorters. Begin november installeerde Mooimakers er mobiele camera’s. “De eerste resultaten van het proefproject zijn veelbelovend”, klinkt Jan Verheyen, woordvoerder van Mooimakers, tevreden. “In november en december werden in het totaal 73 sluikstorters betrapt. De politie stelde telkens een proces-verbaal of een GAS-boete op. Die boetes varieerden, afhankelijk van de overtreding, van honderden tot duizenden euro’s.”

Op de parking staat ook een waarschuwingsbord om sluikstorters af te raden hun afval achter te laten. “De ophaaldienst stelde een lichte daling vast in het afval dat wekelijks wordt opgehaald”, aldus Verheyen. Het proefproject loopt nog tot het einde van deze maand en kan verlengd worden. Mooimakers bekijkt momenteel met het Agentschap Wegen en Verkeer, de lokale en federale wegpolitie, afvalintercommunales Incovo en Interza en de lokale besturen van Steenokkerzeel en Vilvoorde hoe ze het probleem structureel kunnen aanpakken.