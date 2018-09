Mogelijk stroomtekort: overzicht Halle-Vilvoorde

Het Federaal Planbureau deelt de gemeenten op in 8 schijven. Als het afschakelplan in werking treedt, worden eerst de gemeenten in schrijf 8 voor een korte periode afgeschakeld. Als dat niet blijkt te volstaan, wordt over overgegaan naar schijf 7, vervolgens 6, enzovoort.

Als een gemeente wordt afgeschakeld, geldt dat soms wel niet voor het hele grondgebied. Zo komt dat een gemeente in verschillende schijven kan zitten.

Meestal worden de gemeenten tussen 17 en 20 u van het net gehaald. Al kunnen die tijdstippen verschillen en kunnen bij een groot stromtekort ook meerdere schijven tegelijkertijd afgeschakeld worden.

SCHIJF 8: /

SCHIJF 7: Asse, Beersel, Dilbeek, Halle, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Sint-Genesius-Rode en SInt-Pieters-Leeuw

SCHIJF 6: Grimbergen, Halle, Meise, Merchtem, Opwijk, Vilvoorde en Wemmel

SCHIJF 5: Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Zemst

SCHIJF 4: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Kraainem, Pepingen, Wezembeek-Oppem en Zaventem

SCHIJF 3: Asse, Herne, Dilbeek, Londerzeel, Merchtem en Opwijk

SCHIJF 2: Affligem, Asse, Dilbeek, Kampenhout, Ternat en Zemst

SCHIJF 1: Overijse en SInt-Genesius-Rode

Steenokkerzeel en Machelen worden niet in het afschakelplan opgenomen. Daar zal het elektriciteitsnet in principe dus nooit worden afgesloten.