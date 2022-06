Mogelijke geurhinder bij reinigingswerken Unil Lubricants

In Sint-Pieters-Leeuw is er vandaag en morgen mogelijk sprake van geurhinder. Dat komt door reiningingswerken bij Unil Lubricants, een producent van smeermiddelen en motorolie langs de Bergensesteenweg.

Eind februari kampte Sint-Pieters-Leeuw gedurende een viertal dagen met geurhinder. De oorzaak was een incident met een oververhitte tank van het bedrijf Unil Lubricants. De geurhinder was goed waarneembaar, maar wel onschadelijk. Sindsdien is die tank niet meer in gebruik. “Vandaag en morgen wordt het resterend product uit de tank gecontroleerd verwijderd door een gespecialiseerde firma”, zegt burgemeester Jan Desmeth.

De reinigingswerken duren twee dagen en kunnen in deze periode mogelijk opnieuw beperkte geurhinder veroorzaken. De geur is niet schadelijk voor de volksgezondheid. “Alle maatregelen worden genomen om geurhinder te vermijden, maar het is niet 100 procent dat dit zal lukken. Ondervind je last van de onaangename geur, sluit dan zeker ramen, deuren en schakel de ventilatie uit”, aldus Desmeth.