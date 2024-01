Molen Nieuwenrode start tweede leven

‘Een Norbertijn van Grimbergen, die ook proost was in Nieuwenrode, liet de molen bouwen in 1768’, vertelt Geert Mertens. ‘Het hele dorp was apetrots op de molen, maar in 1914 staken de Duitsers hem in brand. In de jaren 1980 bouwde Omer De Smedt een replica op schaal naast onze basisschool.’

Die replica geeft Nieuwenrode nu een nieuw leven geven in de Molenstraat. Aan het nieuwe bufferbekken is er een ontmoetingsplek voorzien en daar is de molen opnieuw opgebouwd om zo het verhaal van Nieuwenrode en de molen te vertellen.

De vzw Million Voices zamelde het nodige geld in via een crowdfundingactie.