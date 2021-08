Mondmaskerplicht in Vilvoordse secundaire scholen blijft behouden

Vilvoorde gaat voorzichtiger versoepelen dan de rest van Vlaanderen. De Zennestad kampt nog steeds met veel besmettingen en de vaccinatiegraad ligt er lager dan in vele andere gemeenten, vooral bij jongeren. “Daarom blijft de mondmaskerplicht aan het begin van het schooljaar gelden in secundaire scholen”, verduidelijkt burgemeester Hans Bonte.

Vorige week kondigde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts aan dat de mondmaskerplicht in onder meer het secundair onderwijs versoepeld wordt. Wanneer leerlingen neerzitten tijdens de les, mogen ze hun mondmasker afzetten. In de Vilvoordse scholen blijft de mondmaskerplicht wel van kracht. “We zijn een beetje de dupe aan het worden van de late vaccinatie bij jongeren. We moeten opletten dat we niet te snel versoepelen”, licht burgemeester Hans Bonte de beslissing toe.

De stad bekijkt ook de afschaffing van het sluitingsuur in de horeca. “Als we dat opheffen, dreigen we mensen uit Brussel aan te trekken”, verduidelijkt Bonte. “Ook op evenementen willen we systematisch met Covid Safe Tickets werken om meer veiligheid in te bouwen.​