Mondmaskers mogen ook af in het volwassenenonderwijs

Vorige week werd de mondmaskerplicht in het lager en het secundair onderwijs versoepeld. Maar de centra voor volwassenenonderwijs zagen het aantal inschrijvingen nog steeds teruglopen door de onzekerheid over de coronamaatregelen. Vandaag schept Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts meer duidelijkheid over de maatregelen in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs in Vlaanderen. “Wanneer leerlingen, cursisten en leerkrachten zich niet verplaatsen, hoeven ze geen mondmasker te dragen”, aldus de minister. “Voor kinderen jonger dan twaalf jaar valt de mondmaskerplicht volledig weg.”

Indien nodig kunnen de preventieadviseur en de lokale crisiscellen extra maatregelen opleggen. In Brusselse onderwijsinstellingen blijven mondmaskers wel verplicht tot minstens eind september.