Monumentenwacht na inspectie Sint-Martinuskerk: ‘Gevaar nog niet geweken’

Monumentenwacht Vlaams-Brabant heeft deze middag de stormschade opgemeten aan de Sint-Martinuskerk in Asse. De voorbije dagen bliezen de stormen Eunice en Franklin delen van de dakbekleding van de torenspits weg. “Het gevaar is nog niet geweken, want het zuidelijke dakvlak zit los”, laat Monumentenwacht weten. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele woonde de inspectie bij om met zijn eigen ogen vast te stellen hoe zwaar het monument beschadigd is.

Nu de storm is gaan liggen, kan Monumentenwacht Vlaams-Brabant de schade aan de Sint-Martinuskerk in Asse opmeten. “Het gevaar is nog niet geweken”, verklaart Stijn Van der Auwera van Monumentenwacht Vlaams-Brabant. “We hebben vastgesteld dat het zuidelijke dakvlak loszit. Daarom moeten we de volledige dakbedekking van de torenspits verwijderen en vervangen.”

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele klom ondanks zijn hoogtevrees tot in de torenspits. “De stormschade in Vlaanderen viel al bij al relatief goed mee. Dit is één van de ergste gevallen”, aldus de minister. Monumentenwacht kan voorlopig geen termijn plakken op de herstellingswerken aan de kerk. “Ze voorspellen opnieuw wind de komende dagen, dus het dak moet zo snel mogelijk hersteld worden”, besluit Van der Auwera.