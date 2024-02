Moordverdachte uit Lembeek krijgt dan toch geen enkelband

De veertiger uit Lembeek die er van verdacht wordt afgelopen zomer zijn ex-vriendin om het leven te hebben gebracht in haar woning in Lembeek mag de gevangenis dan toch niet verlaten. De man kreeg twee weken geleden een enkelband toegekend, maar in beroep werd die beslissing tenietgedaan.

Eind juni werd het lichaam van de 38-jarige voormalige vriendin van de man aangetroffen in een rijhuis in de Arthur Puesstraat in Lembeek. De veertiger werd aangehouden en zit sindsdien in de cel op verdenking van moord. In december werd hij nog veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel onder voorwaarden voor partnergeweld op de vrouw. Bij een felle ruzie begin 2023, een half jaar voor haar dood, had hij het slachtoffer geslagen en gewurgd.

Intussen ontkent de man elke betrokkenheid bij de dood van 38-jarige moeder van hun twee kinderen. Hij probeerde al meermaals vrij te komen, maar ving telkens bot. Vorige maand besloot de raadkamer hem elektronisch toezicht toe te kennen, zodat hij zijn voorlopige hechtenis thuis kan uitzitten. Het parket van Halle-Vilvoorde tekende echter beroep aan, waarna de zaak donderdag voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling kwam.

Die besloot uiteindelijk de beslissing van de raadkamer terug te draaien, waardoor de veertiger nog minstens een maand in de cel blijft in afwachting van het verdere onderzoek naar de moord.