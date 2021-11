MOT bouwt kerststal op ambachtelijke wijze

Het Museum voor de Oudere Technieken, kortweg het MOT, heeft een kerststal op ambachtelijke wijze gebouwd. Het bouwwerk is te bewonderen voor het Guldendal in Grimbergen. Het MOT koppelt een fotowedstrijd aan de kerststal.

De kerststal voor het Guldendal in Grimbergen werd zonder machines, schroeven of spijkers gebouwd. “We hebben ze volledig met de hand gemaakt. Het ontwerp is geïnspireerd op traditionele stallen en kleine woningen die vroeger in Vlaanderen stonden”, vertelt Steven De Waele, conservator bij het MOT. “We hebben hout uit het Zoniënwoud en stro uit de Kempen gebruikt.

Voorlopig is de kerststal nog leeg. “Tijdens een workshop met kinderen maken we op 8 december stropoppen om in de stal te plaatsen”, vult De Waele aan. “Tot dan kan iedereen in de stal een kersttafereel komen uitbeelden. De drie origineelste foto’s winnen een mooie prijs.”

Meer informatie vind je op de website van het MOT.